Diyarbakır'da yangın, ev kül oldu, apartman tahliye edildi
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Diyarbakır'da yangın, ev kül oldu, apartman tahliye edildi

Diyarbakır'da yangın, ev kül oldu, apartman tahliye edildi Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir apartmanda yangın meydana geldi.

03.06.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:37

Diyarbakır'da yangın, ev kül oldu, apartman tahliye edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir apartmanda yangın meydana geldi. Apartmanın 4. katında meydana gelen yangında ev kül oldu, apartman tahliye edildi.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle apartmanın 4. katında çıkan yangın hızla büyümeye başladı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tahliye edilen apartmanda yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan doğal gaz patlamasına karşı ekipler tarafından gaz kesildi.

Diyarbakır'da yangın, ev kül oldu, apartman tahliye edildi

Kaynak: İHA

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