Diyarbakır'da yamaç paraşütü kazasında 1 kişi yaralandı Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yamak paraşütü kazasında 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yamak paraşütü kazasında 1 kişi yaralandı.

Kavak Mahallesi'nde Mehmet Nurullah Kılıçaslan (42), yamaç paraşütüyle atlayış yapmak üzere Beserek Tepesi'ne çıkarak, atlayış yaptı.

Kılıçaslan, paraşütünün ters rüzgara kapılması sonucu Beserek Tepesi mevkisine düştü.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgede arama yapan İncehıdır Jandarma Karakol Komutanlığı ve 112 Acil Sağlık ekipler, Kılıçaslan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Kılıçaslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA