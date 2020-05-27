Diyarbakır'da yaklaşık 150 cami avlusu ve alanda cuma namazı kılınacak
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Diyarbakır'da yaklaşık 150 cami avlusu ve alanda cuma namazı kılınacak

Diyarbakır'da cuma namazı için bazı tarihi cami avlularının da aralarında bulunduğu 150'ye yakın alan belirlendi.

Diyarbakır'da yaklaşık 150 cami avlusu ve alanda cuma namazı kılınacak
27.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:41

Diyarbakır'da cuma namazı için bazı tarihi cami avlularının da aralarında bulunduğu 150'ye yakın alan belirlendi.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Müftülük bahçesinde yaptığı açıklamada, salgının bütün insanlıktan uzak durmasını dileyerek kademeli olarak normal hayata dönüş olduğunu söyledi. Karabayır, 29 Mayıs'ta camilerin ibadete açılacağını aktararak "Vakit namazlarında camilerimiz açık olacak. Öğle ve ikindi namazlarımız cemaatle kılınacak ancak sosyal mesafeye dikkat edilecek, vatandaşlarımız mutlaka seccadeleriyle gelecek. Kronik hastalığı bulunanlar, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı olanlar mutlaka camiye gelmemeleri gerekiyor." dedi.

Cuma namazlarının cami içinde kılınmayacağını dile getiren Karabayır, Diyarbakır merkez ve ilçelerde 150'ye yakın cami avlusu ve camiye yakın mekanlarda alınan tedbirlerle cuma namazının kılınacağını bildirdi. Bunun büyük bir imtihan olduğunu ifade eden Karabayır, şöyle konuştu:

"İnsanlarımızın buna çok dikkat etmelerini rica ediyoruz. Camiye getirdikleri seccadelerini daha sonra 60 derecede yıkamalarını tavsiye ediyoruz. İmkan bulabilirsek tek kullanımlık seccade temin etmeye çalışıyoruz. Cemaatten istirhamımız namaz kılınacak yerleri öğrenmeleri, tedbirli bir şekilde ilgililerin uyarılarını dikkate alarak namaz sonrasında kalabalıktan ayrılmalarını rica ediyoruz. Maskeli, eldivenli gelmeleri gerekir. Cuma namazında iç ezan okunacak. Hutbe kısaca okunduktan sonra farz namazı kılınacak. Sünnet namazlarımız kılınmayacak."

Vatandaşlardan cami giriş çıkışlarında dikkat etmelerini isteyen Karabayır. saflarda namaz kılma mesafesinin en az 1,5 metre olacağını, görevliler tarafından konulacak işaretli yerlerde namazın kılınacağını dile getirdi.

Caminin içi dolmuşsa vatandaşların ısrar etmemelerini isteyen Karabayır, maskesi olmayanların temin edilmemesi durumunda içeri alınmayacaklarını kaydetti.

"Camilerimizi hazır hale getiriyoruz. Ricamız cemaatimiz de hassas davransın.İbadet ederken bu hastalığı bulaştırmayalım. Türkiye'de bu imtihan başarıyla veriliyor. Sayı kademeli düşüyor, inşallah kademeli olarak bu hastalık bitecek ve kurtulacağız." diyen Karabayır, cuma namazı kılınacak cami ve alanları ilan edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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