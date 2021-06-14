Diyarbakır'da yakalanan turuncu kategorideki PKK'lı terörist Tarık Kar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
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Diyarbakır'da yakalanan turuncu kategorideki PKK'lı terörist Tarık Kar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Diyarbakır'da yakalanan turuncu kategorideki PKK'lı terörist Tarık Kar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan "Heba Rodi" kod adlı PKK'lı terörist Tarık Kar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan "Heba Rodi" kod adlı PKK'lı terörist Tarık Kar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Kar hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Lice'nin Sağgöze kırsalında 13 Mayıs 2020'de İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen iddianamede, Terör Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan örgütün sözde Lice alan sorumlusu Kar'ın yakalandığı, ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen tanıklardan E.T, Kar'ın Lice'de terör örgütünün bölgedeki mühimmat sorumlusu olduğunu ileri sürdü.

Kar'ın görevinin, silahları ve mühimmatı gizlemek için yerin altına gömmek olduğunu iddia eden E.T, örgüt mensuplarının bu kişiden mühimmat temin ettiğini öne sürdü.

A.K. ise Kar'ın yola mayın döşemek için yanlarına geldiğinde kendisini gördüğünü iddia etti.

B.Y. de sanığın bir dönem cephane işlerine baktığını ileri sürerek, "Uzun namlulu tüfek ve yeteri kadar mühimmat taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Operasyonda yer alan güvenlik güçlerinin ifadelerine de yer verilen iddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüpheli ve etkisiz hale getirilen terörist takip sonucunda sıkıştırıldı ve Kar'ın teslim olduğu alanda silah ve bomba ele geçirildi. Şüphelinin örgütün eylemlerinde kullanılması için mühimmat ve silah temin etmesi, operasyon bölgesinde elinde silah ve mühimmatla ele geçirilmesi, eylemleri, üyesi olduğu silahlı terör örgütünün 'devletin birliğini bozma' ve 'ülke topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırma' amacına yönelik olarak vahamet arz eden olay olarak nitelendirilmiştir."

İstenilen ceza

İddianamede tutuklu sanık terör örgütü PKK'nın sözde Lice alan sorumlusu "Heba Rodi" kod adlı terörist Tarık Kar hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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Diyarbakır'da yakalanan turuncu kategorideki PKK'lı terörist Tarık Kar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi - Haberler
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