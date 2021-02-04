Diyarbakır'da yakalanan gri kategorideki teröristin teşhisiyle iş birlikçi 13 şüpheli yakalandı
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Diyarbakır'da yakalanan gri kategorideki teröristin teşhisiyle iş birlikçi 13 şüpheli yakalandı

04.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:42
Diyarbakır'da yakalanan gri kategorideki teröristin teşhisiyle iş birlikçi 13 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da 2 yıl önce İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan ve yakalanan "Nirvana" kod isimli Semra Tunçer'in teşhisiyle gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK iş birlikçisi 13 zanlı yakalandı.

Diyarbakır'da 2 yıl önce İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan ve yakalanan "Nirvana" kod isimli Semra Tunçer'in teşhisiyle gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK iş birlikçisi 13 zanlı yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 yıl önce İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan ve yakalanan "Nirvana" kod isimli Tunçer'in verdiği ifade ve teşhislere ilişkin terör örgütü adına iş birlikçi faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 18 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Diyarbakır merkez ve Lice ilçesi ile Bursa'nın Gemlik ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.

Diğer 5 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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