Diyarbakır'da virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı (1)
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Diyarbakır'da virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı (1)

15.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:27
Diyarbakır'da virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı (1)

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, viraja girerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada Ozan Poyraz (25), yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, viraja girerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada Ozan Poyraz (25), yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

DİYARBAKIR,- 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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