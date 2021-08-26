Diyarbakır'da vezneler hafta sonu ve resmi tatilde açık olacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, su borcu ödemelerinin 31 Ağustos Salı günü sona ermesi dolayısıyla hafta sonu ve resmi tatilde vezneleri açık tutacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, su borcu ödemelerinin 31 Ağustos Salı günü sona ermesi dolayısıyla hafta sonu ve resmi tatilde vezneleri açık tutacak.

Alacakların Yeniden Yapılandırması Kanunu'nun Resmİ Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından su borcu olanlar için başlatılan yapılandırma kampanyasına müracaatlar devam ediyor.

Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021'de olan yapılandırmadan, 30 Nisan 2021 ve öncesine ait borcu olan aboneler borçlarını 18 aya kadar taksitlendirebilecek.

Ödeme noktalarında yoğunluk oluşmaması için DİSKİ, personel sayısını arttırarak, 28-29 Ağustos ve resmi tatilin olduğu 30 Ağustos'ta vatandaşların işlemlerini rahat yapabilmesi için merkezde ve ilçelerde bulunan vezneleri açık olacak.

Vatandaşlar, borç yapılandırması müracaatlarını ALO 185 ve DİSKİ web sitesi üzerinden de yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin