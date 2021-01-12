Diyarbakır'da veteriner hekimlere malzeme desteği sağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Diyarbakır'da veteriner hekimlere malzeme desteği sağlandı

12.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:14
Diyarbakır'da veteriner hekimlere malzeme desteği sağlandı

Diyarbakır'da veteriner hekimlere malzeme desteği sağlandı.

Diyarbakır'da veteriner hekimlere malzeme desteği sağlandı.

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi desteğiyle veteriner hekimlere kıyafet, ayakkabı, malzeme çantası ve müdahale malzemelerine yönelik destek verildi.

Vali Münir Karaloğlu, veteriner hekimlerle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.

Koyunun, keçinin, sığırın ilk evcilleştirildiği topraklarda bulunduklarını ifade eden Karaloğlu, "Bu şehirde tarım ve hayvancılık şehrin tarihsel mirasına da sahip çıkma anlamına gelir." dedi.

Karaloğu, Diyarbakır'ın 2 milyon küçükbaş ve 700 bin büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 2 milyon 700 bin hayvanla ülke genelinde üçüncü sırada olduğunu söyledi.

Veteriner hekimliğin önemine dikkat çeken Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Hayvandan insana bulaşan hastalıklara açık bir meslek. Onun için onları koruyucu elbiseler malzemeler noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak onlara destek olmaya çalıştık. Desteğin veteriner hekimlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Diyarbakır'ımız bundan sonra da hem tarımsal faaliyetlerde hem hayvansal faaliyetlerde yine ülkemizin en önemli merkezi olmaya devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Şeyma Subaşı Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Tolga Ciğerci Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Çocuk Kongre Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da veteriner hekimlere malzeme desteği sağlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 16:36:35. #1.14#
title