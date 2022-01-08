Diyarbakır'da "Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi - Haberler
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Diyarbakır'da "Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi

Diyarbakır'da
AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" kapsamında etkinlik düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, "Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası" kapsamında etkinlik düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı bilgievi öğrencileri için seminerler yapıldı.

Alanında uzman eğitmenlerin sunumuyla gerçekleşen çalışmalarda verem hastalığının tanımı, alınacak tedbirler, bulaşma yolları, bulaşma esnasındaki süreçler, tedavi yolları ve yöntemleriyle ilgili öğrenciler bilgilendirildi.

Eğitmenler, öğrencilere çeşitli kısa filmler izleterek soruları yanıtladı.

Programda şiir ve kompozisyon okuyan öğrenciler daha sonra farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim yuvalarının koridorlarına çeşitli afişler astı.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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