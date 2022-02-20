Diyarbakır'da Vali Karaloğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı - Haberler
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Diyarbakır'da Vali Karaloğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı

AA, Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
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Diyarbakır'da Vali Karaloğlu başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı

Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Büyükşehir Belediyesince bu yıl yapılacak projeler ve yatırımların ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenledi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu başkanlığında Büyükşehir Belediyesince bu yıl yapılacak projeler ve yatırımların ele alındığı değerlendirme toplantısı düzenledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçkale Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, bu sene uygulanacak projelerle ilgili yatırımlar değerlendirilirken yol, park ve bahçeler, alt ve üst yapı çalışmaları da ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Karaloğlu, kente hizmet etmekten onur duyduklarını belirterek, "Diyarbakır'ımızı daha da güzelleştirecek her yatırım için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İşimiz, gücümüz Diyarbakır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan, Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Civelek, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Kendal Okutucu, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Gülay Kutlu, Ulaşım Daire Başkanı Hülya Atalay da katıldı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Haberler

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