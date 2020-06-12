Diyarbakır'da vakalar artınca üretici, vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı
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Diyarbakır'da vakalar artınca üretici, vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı

Diyarbakır'da son günlerde korona virüs vakaları artınca bir maske üreticisi vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Diyarbakır'da vakalar artınca üretici, vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı
12.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:50

Diyarbakır'da son günlerde korona virüs vakaları artınca bir maske üreticisi vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Diyarbakır'da son günlerde korona virüs vakaları artış göstermeye başladı. Diyarbakırlı maske üreticisi, duruma dikkat çekmek amacıyla Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami önünde sosyal mesafe kurallarını da dikkatte alarak, ellere dezenfekte sıkıp, bilgilendirme yaparak vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Firma yetkilisi Abdulselam Seyitoğulları, Diyarbakır'daki vaka artışında bir farkındalık oluşturmak için burada vatandaşlara ücretsiz maske dağıttıklarını söyledi. Seyitoğulları, "Halkımızın yanında olduğunu göstermek hem de Diyarbakır'da üretim yaptığımızı göstermek için buradayız. Mesafe kuralına uymaları gerektiği konusunda onları uyarıyoruz ve maskesiz gezmemelerini söylüyoruz Maskelerimiz full ultrasonik olup, el değmeden üretilip med balonlu dediğimiz filtre görevini gören yüzde 95 virüse karşı, bakteriye karşı koruma özelliğine sahip. Dağıtımımızı zabıta ekiplerinden, polis arkadaşlardan da yardım alarak, sosyal mesafe kurallarına uyarak sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

Maske alan vatandaşlardan Gülistan Arslan, son günlerde vaka sayısının arttığını, firmaya göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ettiklerini söyledi. Arslan, "Herkesin dikkat etmesi gereken bir şey aslında. Bu öncelikle bizim için geçerli. Bu takmaz, o takmaz, şu takmaz diyerek insanlar artık boş vermiş. Ama bu duyarlılığın yapılıp ücretsiz bir şekilde maske dağıtılması ve dezenfektan verilmesi çok iyi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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