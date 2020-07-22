Diyarbakır'da vaka artışlarının nedenleri; maske, taziye ve düğünler
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Diyarbakır'da vaka artışlarının nedenleri; maske, taziye ve düğünler

DİYARBAKIR'da son günlerde artan koronavirüs vakalarının nedenleri ortaya çıktı.

Diyarbakır'da vaka artışlarının nedenleri; maske, taziye ve düğünler
22.07.2020 10:16 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:19

DİYARBAKIR'da son günlerde artan koronavirüs vakalarının nedenleri ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, son zamanlarda Diyarbakır'ın vaka artışı yaşayan ilk 5 ilin içerisine girdiğini hatırlatarak, vaka artışlarındaki nedenlerin maske takılmaması ya da yanlış takılması, düğünlerde sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ve taziye geleneğinin devam ettirilmesi olduğunu açıkladı. Endişesini dile getiren Tekin, "Bizi aslında endişelendiren durum biz eğer ki bu hızla, bu vaka sayımızla kışa girersek o zaman daha büyük bir sıkıntı yaşayacağız" dedi.

Türkiye'de koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı illerin başından gelen Diyarbakır ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarıları sürüyor. Kentte koronavirüs vakasında artışlar sürürken, nedenleri de ortaya çıktı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, artışın nedeninin maske kullanılmayışı, taziye ve düğünlerden kaynaklandığını söyledi.

TÜRKİYE'DE EN DÜŞÜK MASKE KULLANILAN YERTekin, Diyarbakır'ın koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı ilk 5 iller arasında olduğuna dikkat çekerek, beklenen düşüşü yakalamadıklarını ifade etti. Diyarbakır'ın maske kullanılan en düşük kentlerden biri olduğunu belirtti. Diyarbakır'da maske kullanımı zorunluluğu olmasına rağmen yeterli anlamda kullanılmadığı ifade eden Tekin, "Son dönemlere baktığımız zaman Diyarbakır şehrimizi maalesef ilk 5'te yer alıyor. Vaka sayılarımızda geçen aylara göre bir artışımız oldu ama o beklediğimiz düşüşü göremedik. Tabi bunun çeşitli sebepleri var. Tabii ki maske kullanımı çok düşük bir şehirde yaşıyoruz. Her ne kadar maskesiz sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen toplumun buna uyma oranı çok düşük. Mesela herkeste maske bulunuyor ama maalesef bunu ya kolunda görüyoruz ya boynuna asarken görüyoruz ya da burnu açık şekilde görüyoruz. Bunlar sağlıklı bir maske kullanımı değil. Maskenin gerçek anlamda uygun bir şekilde kullanımında ciddi anlamda eksiklikler söz konusu" dedi. VAKALARDAKİ ARTIŞTA DÜĞÜN VE TAZİYELER ETKİLİDiyarbakır'daki artışın taziye ve düğünlerden kaynaklandığına da dikkat çeken Tekin, şunları söyledi: "Maalesef halen bölgemizde, özellikle şehrimizde düğün olsun, taziye olsun bu tür etkinlikler son hızıyla devam ediyor. Sayın Sağlık Bakanı'mız bir açıklama yaptı. Bir düğünde 70 kişilik bir halay grubu halay çekiyor. Şimdi düşündüğümüz zaman her fırsatta vurguluyoruz. Bir halay ortamında maalesef ki sosyal mesafe söz konusu değil. Uzun süre birlikte olunca ister istemez vaka sayısındaki artış söz konusu. Taziyeler bir diğer önemli bir nokta. Taziyeler kuruluyor maalesef. Şimdi bu noktada taziyelere gelen gidenler oluyor, kalabalık oluyor. Aynı ortamda topluca insanlar oturuyor, bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Uzun süre sohbet ediyorlar. ve bunların çoğunda da maske olmuyor." 'ENDİŞEMİZ KIŞ MEVSİMİNDE DAHA BÜYÜK SIKINTI YAŞAMAK'Prof. Dr. Recep Tekin, tedbirlere uyulmazsa kış mevsiminde daha büyük sıkıntıların yaşanmasından endişe duyduklarını belirterek, "Görüyoruz ki insanlar halay çekiyor, horon çekiyor. Bu tür durumlar maalesef istemediğimiz durumlar. Bizi asıl endişelendiren durum biz eğer ki bu hızla, bu vaka sayımızla kışa girersek o zaman daha büyük bir sıkıntı yaşayacağız. O yüzden bir an önce toplumsal vecibelerin özellikle düğün, taziye ve mevlit gibi etkinliklerin mümkün olduğu kadar toplu şekilde yapılmaması. Bireysel olarak belki taziyelerin kabul edilmesi ya da telefonla kabul edilmesi. Düğün yapılacaksa mümkün oldukça en az sayıda yakın çevre şeklinde ama toplu oyunlar olmayacak şekilde yapılarak bunların yerine getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.VALİLİK DOĞRU MASKE KULLANILMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATTIÖte yandan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte yanlış maske kullanımını önlemek ve salgının yayılmasının engellemek amacıyla 'Doğrusu korur' adıyla kampanya başlattı. Kampanyanın içeriği kentteki birçok billboardla duyuruldu.STK'LARDAR ORTAK AÇIKLAMADiyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret Borsası, Ziraat Odaları Başkanlığı gibi çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yaptığı ortak basın açıklamasında da, koronavirüs pandemisinin başlangıcında vaka sayısının en düşük olduğu kentlerden biri olan Diyarbakır'da 1 Haziran normalleşme sürecinden sonra vaka sayısında çok ciddi bir artışın yaşandığı belirtilerek, kurallara uyulmaması durumunda tehlikenin boyutunun her geçen gün daha çok artacağı ifade edildi.

Kaynak: DHA

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