Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.
Ergani ilçesinde narkotik polislerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 28 ekipten oluşan 74 personelin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 2 kilo esrar, 3 uyuşturucu hap, 7 gram metamfetamin, tabanca ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 
Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.


- Diyarbakır
Kaynak: DHA
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