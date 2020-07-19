Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu 38 gözaltı Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı DİYARBAKIR'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli gözaltına alındı, 235 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı

DİYARBAKIR'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli gözaltına alındı, 235 kilo esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucunun kaynağında kurutulması, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ile terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellemesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 13-17 Temmuz tarihlerinde merkez Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde çeşitli operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 235 kilo esrar, 27 gram metamfetamin, 71 gram eroin, 15 kök Hint keneviri, 22 uyuşturucu hap, 6 tabanca, 9 şarjör, 35 mermi ve uyuşturucu kullanma apartı ele geçirilerek, 38 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden 12'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, hakimliğe çıkarılan 11 kişi tutuklandı, 15'i ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA