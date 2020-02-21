Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 19 kişi tutuklandı

21.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:02

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu kaynağının kurutulması, ticareti, kullanımı ve terör örgütlerinin bunun üzerinden finansal kaynak sağlamasının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında merkez ile Silvan ve Ergani ilçelerinde yapılan 3 farklı operasyonda, 101 kilo 700 gram esrar, 4 gram eroin, 9 gram metamfetamin, 1 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklandı.

Kaynak: AA