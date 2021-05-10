Diyarbakır'da üreticiye 5 bin karpuz fidesi dağıtıldı

Diyarbakır'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yetiştirilen 5 bin Diyarbakır karpuzu fidesi ile 10 ton azotlu gübre, 150 litre yaprak biti ilacı, 20 litre kırmızı örümcek ilacı, 3 bin litre torf ve 400 litre perlit dağıtıldı.

Diyarbakır'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yetiştirilen 5 bin Diyarbakır karpuzu fidesi ile 10 ton azotlu gübre, 150 litre yaprak biti ilacı, 20 litre kırmızı örümcek ilacı, 3 bin litre torf ve 400 litre perlit dağıtıldı.

Valisi Münir Karaloğlu, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (GAPUTEM), Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yürütülen proje kapsamında çiftçiye 5 bin Diyarbakır karpuzu fidesi dağıtımı dolayısıyla yaptığı konuşmada, Diyarbakır karpuzunun kentin önemli bir değeri olduğunu söyledi.

Belediyenin desteklediği çalışma kapsamında üretilen fidelerin üreticiler tarafından toprakla buluşturulacağını aktaran Karaloğlu, kentte üretilen karpuz, peynir ve ekmekle oluşturulan sofraların çok lezzetli ve keyif verici olduğunu dile getirdi.

Lokman Hekim'in de Diyarbakır karpuzu ile alakalı methiye dizdiğini hatırlatan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Şifalı meyvemiz Diyarbakır karpuzu, manilerimiz, türkülerimiz, şenliklerimiz, rengimiz, sembolümüz, asırlardır devam eden hikayemizdir. Diyarbakır karpuzundan daha serin, daha tatlı, daha sulu meyve bilmeyiz. Diyarbakır karpuzu, Dicle Nehri'nin ve Hevsel Bahçelerinin bereketi ve Güneydoğu'nun sıcak güneşi ile pişer, güvercinin gübresi ile büyür. Bize özeldir, bize aittir ve Diyarbakır karpuzu kentin en önemli markasıdır."

Karpuz üreticilerine yönelik desteklerinin devam edeceğini ifade eden Karaloğlu, "Çiftçimize gübre ve ilaç desteğimiz de Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz Kırsal Hizmetler Dairemiz tarafında devam edecek. Amacımız bu lezzetli markamızı üreten çiftçi sayımızı arttırmak. Bunu gelecek nesillere dedelerimizden devraldığımız gibi yetiştirme biçimi ve yerel türler bakımından aktarabilmek." dedi.

Konuşmanın ardından üreticilere 5 bin fide, 10 ton azotlu gübre, 150 litre yaprak biti ilacı, 20 litre kırmızı örümcek ilacı, 3 bin litre torf ve 400 litre perlit desteğinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk