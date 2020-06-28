Diyarbakır'da üniversite sınavları için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla yollar boş kaldı Türkiye genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu AYT ile son oturumu YDT dolayısıyla 18.30'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına, Diyarbakırlılar uydu.

Türkiye genelinde Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu AYT ile son oturumu YDT dolayısıyla 18.30'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına, Diyarbakırlılar uydu. Kentte vatandaşlar evlerine çekilirken, yollar boş kaldı, öğrencilerde sessiz bir ortamda sınava girdi.

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında bugün gerçekleştirilecek AYT ile YDT için kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Türkiye'nin 81 ilinde sokağa çıkma kısıtlaması saatler 09.30'u göstermesi ile başlarken, sınava girecek öğrencilerin okullarına gittiği görüldü. Diyarbakırlılar sabah saatlerinden itibaren başlayan kısıtlamaya uydu. Kentte cadde ve sokaklar boş kalırken, istisnai durumda olan vatandaşların sokakta olduğu görüldü.

Saat 09.30'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 18.30'da sona erecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA