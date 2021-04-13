Diyarbakır'da UNESCO ile ilgili çalıştay düzenlendi
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Diyarbakır'da UNESCO ile ilgili çalıştay düzenlendi

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da UNESCO ile ilgili çalıştay düzenlendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin zengin gastronomisini dünyaya tanıtmak ve Diyarbakır'ın "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"na katılım çalışmalarıyla ilgili çalıştay düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin zengin gastronomisini dünyaya tanıtmak ve Diyarbakır'ın "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı"na katılım çalışmalarıyla ilgili çalıştay düzenledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Daire Başkanlığı, kentin binlerce yıllık birikimini yansıtan zengin gastronomisini dünyaya tanıtmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tarihi Sur ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cemilpaşa Konağı'nda düzenlenen çalıştayda, Diyarbakır'ın Yaratıcı Şehirler Ağına katılım süreci tartışıldı.

Kentteki somut olmayan kültürel miras ve gastronomi tarihi hakkında görüş alışverişinin yapıldığı çalıştayda, Esnaf Daire Başkanı Müyesser Güzel, Büyükşehir Belediyesi'nin adaylık sürecinde atacağı adımları anlattı.

Çalıştaya Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Esnaf Daire Başkanı Müyesser Güzel, Lokantacılar Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, Dicle Üniversitesi'nde görevli akademisyenleri ile sivil toplum kuruluşları ve dernek temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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