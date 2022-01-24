Diyarbakır'da UMKE yolu kardan kapalı mahalledeki hastalar için seferber oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da UMKE yolu kardan kapalı mahalledeki hastalar için seferber oldu

Diyarbakır'da UMKE yolu kardan kapalı mahalledeki hastalar için seferber oldu
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hastalar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hastalar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Komuta Merkezine, Eğil ilçesine bağlı kırsal Bahşiler Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki Esat Memiş'in diyaliz ihtiyacı, aynı mahallede 3 yaşındaki Semanur Memiş'in de karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetlerinin bulunduğu ihbarı yapıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahalleye UMKE sevk edildi.

Ekipler, köye ulaşarak iki hastaya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Hastalar daha sonra Eğil Devlet Hastanesine götürüldü.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Diyarbakır, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title