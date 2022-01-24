Diyarbakır'da UMKE yolu kardan kapalı mahalledeki hastalar için seferber oldu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hastalar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mahalledeki hastalar, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Komuta Merkezine, Eğil ilçesine bağlı kırsal Bahşiler Mahallesinde yaşayan 65 yaşındaki Esat Memiş'in diyaliz ihtiyacı, aynı mahallede 3 yaşındaki Semanur Memiş'in de karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetlerinin bulunduğu ihbarı yapıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahalleye UMKE sevk edildi.

Ekipler, köye ulaşarak iki hastaya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Hastalar daha sonra Eğil Devlet Hastanesine götürüldü.