Diyarbakır'da "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu" düzenlenecek

Yazar, şair ve fikir insanı Sezai Karakoç için memleketi Diyarbakır'da uluslararası sempozyum düzenlenecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Valilik, Dicle Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği iş birliğiyle düzenleyeceği "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu" 26-28 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek.

Karakoç'un anısı, eserleri, ekonomik, toplumsal ve siyasal görüşleri ile bunların günümüze yansımalarıyla ilgili akademik bilgi ve belge üretimine katkı sunmak üzere yapılacak sempozyuma birçok bilim insanı ve araştırmacı davet edildi.

Sempozyumda Sezai Karakoç'un medeniyet tasavvuru, toplum, siyaset, edebiyat ve şiirleri akademisyenler ve bilim adamları tarafından ele alınacak.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri

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