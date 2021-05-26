Diyarbakır'da Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu başladı
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Diyarbakır'da Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu başladı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | Kültür Sanat

- Diyarbakır'da Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu başladı Diyarbakır'da Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumunda konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Ben Diyarbakır Valisi olarak atanıncaya kadar Lice'de böyle bir makamın ve böyle bir mağaranın olduğunu bilmiyordum ve bu belki...

- Diyarbakır'da Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu başladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumunda konuşan Vali Münir Karaloğlu, "Ben Diyarbakır Valisi olarak atanıncaya kadar Lice'de böyle bir makamın ve böyle bir mağaranın olduğunu bilmiyordum ve bu belki benim eksiğim. Ama sadece bu sadece benim de eksiğim değil, hocalarım kusura da bakmayınız. Demek ki bizler bunu bugüne kadar anlatamamışız" dedi.

Diyarbakır'da valilik, Live Kaymakamlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi DÜ işbirliği ile Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu başladı. Dicle Üniversitesi Fuar ve Kongre Merkezinden düzenlenen sempozyuma, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal ile konuşmacılar ve üniversite yönetimi katıldı.

"Vali atanacağım güne kadar Lice'de böyle bir makamın olduğunu bilmiyordum"

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan sempozyumda konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Ashab-ı Kehf ve Lice'nin önemine vurgu yaparak, "Dünyada 33 noktada Ashab-ı Kehf makamı ve mağarası bulunmaktadır. Türkiye'de ise 4 Ashab-ı Kehf mağarası ve makamı var. Biz Lice'deki Ashab-ı Kehf mağarası burasıdır iddiasında değiliz. Ama emin olun ben Diyarbakır Valisi olarak atanıncaya kadar Lice'de böyle bir makamın ve böyle bir mağaranın olduğunu bilmiyordum, bu belki benim eksiğim. Ama sadece bu sadece benim de eksiğim değildir hocalarım kusura da bakmayınız. Demek ki bizler bunu bugüne kadar anlatamamışız" dedi.

"Ashab-ı Kehf, İslam aleminin uyanışına vesile olmasını temenni ediyorum"

Ashab-ı Kehf'te bir diriliş ve uyanış olarak yeniden yedi uyurların uyandığı gibi bölge olduğunu, buranın İslam aleminin uyanışına da vesile olmasını temenni ettiğini belirten Vali Karaloğlu, "Ashab-ı Kehf önemli bir hadisedir Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir hadisedir. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan her kıssanın bugün bizlere aslında bir şeyler söylediği de çok açıktır. İnşallah tebliğler çevrimiçi olarak bu sempozyumun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tekrar ifade ediyorum inşallah Ashab-ı Kehf'te bir diriliş ve uyanış olarak yeniden yedi uyurların uyandığı gibi bölgenin ve İslam aleminin de uyanışına vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Vali Karaloğlu'nun konuşmasının ardından Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç da sempozyumla ilgili bilgiler paylaştı. Yapılan konuşmaların sempozyuma katılanlara plaket verilirken, ardından sempozyum sunumlarla devam etti.

Uluslar Arası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu 26-28 Mayıs tarihleri arasından açılış ve kapanış konuşmalarıyla yapılacağı diğer sunumların ise sosyal medya aracılığıyla video konferans yönetimiyle çevrimiçi olarak yapılacağı kaydedildi.

Diyarbakır'da Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu başladı
Diyarbakır'da Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu başladı
Diyarbakır'da Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu başladı
Diyarbakır'da Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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