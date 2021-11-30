Diyarbakır'da uçuşlara 'sis' engeli

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş uzaklığı, yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarının farlarını açıp, mesafelerini koruyarak yollarda ilerledi. Yoğun sis, hava ulaşımını da aksattı. Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır- Ankara uçak seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi. Bilet değişimi yapmak isteyen yolcular, uzun kuyruklar oluşturdu.