Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli
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Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli

18.12.2020 10:23 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:26
Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli

DİYARBAKIR'da dünden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşarken, havalimanında uçak seferleri iptal edildi.

DİYARBAKIR'da dünden bu yana etkisini sürdüren sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüler zor anlar yaşarken, havalimanında uçak seferleri iptal edildi. 

Diyarbakır'da dün sabahtan beri etkisini sürdüren sis, kara ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sürücüler, görüş mesafesinin bazı noktalarda 5 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle zor anlar yaşarken hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Diyarbakır Havalimanı'nda dün sabahtan itibaren yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi. Sisin dağılmasının ardından uçuşlara yeniden başlanacağı belirtildi.

 


Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli
Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli
Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli
Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli
Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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