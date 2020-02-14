Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli
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Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli

Diyarbakır'da uçuşlara sis engeliDİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığının düşmesi sonucu havalimanında uçak seferleri yapılamıyor.

14.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:54
Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli

'da uçuşlara sis engeli

DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığının düşmesi sonucu havalimanında uçak seferleri yapılamıyor.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, hava ulaşımını etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı zaman zaman 2 metreye kadar düştü. Diyarbakır Havalimanı'nda bugün saat 06.00'dan sonra yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti gerekçesiyle karşılıklı iptal edildi. Sisin dağılmasının ardından seferlere yeniden başlanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli
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