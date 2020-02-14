Diyarbakır'da uçuşlara sis engeli

14.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:18

DİYARBAKIR'da etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığının düşmesi sonucu havalimanında uçak seferleri yapılamıyor.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, hava ulaşımını etkiledi. Yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı zaman zaman 2 metreye kadar düştü. Diyarbakır Havalimanı'nda bugün saat 06.00'dan sonra yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti gerekçesiyle karşılıklı iptal edildi. Sisin dağılmasının ardından seferlere yeniden başlanacağı belirtildi.

Kaynak: DHA