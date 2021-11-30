Diyarbakır'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi - Haberler
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Diyarbakır'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Diyarbakır'da sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır-Ankara uçak seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır-Ankara uçak seferleri, karşılıklı olarak iptal edildi.

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Diyarbakır-İstanbul ve Diyarbakır-Ankara uçak seferlerinin, karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, sisin aralıklarla etkisini sürdürmesi nedeniyle öğleden sonra da uçak seferlerinin iptal edilmesinin beklendiğini aktardı. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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