Diyarbakır'da Türk Kızılay, kirasını ödeyemeyen anne ve engelli kızına sahip çıktı - Haberler
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Diyarbakır'da Türk Kızılay, kirasını ödeyemeyen anne ve engelli kızına sahip çıktı

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da Türk Kızılay, kirasını ödeyemeyen anne ve engelli kızına sahip çıktı

Diyarbakır'da Türk Kızılay Bağlar Şubesi, kirasını ödeyemeyen anne ve kızına yardım eli uzattı.

Diyarbakır'da Türk Kızılay Bağlar Şubesi, kirasını ödeyemeyen anne ve kızına yardım eli uzattı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kirasını ödeyemediği için ev sahibinin daireden çıkardığı Rabia Duman (50) ve engelli kızı, Türk Kızılay tarafından 1 yıllık kirası ödenen daireye yerleştirildi.

Türk Kızılay Bağlar Şube Başkan Yardımcısı Osman İmir, ailenin durumunu sosyal medyaya yansıyan haberler de öğrendiklerini ve hemen harekete geçtiklerini söyledi.

Kirasını ödeyemeyen anne ve kızının boş araziye eşyalarıyla evden çıkarıldığını kaydeden İmir, şunları kaydetti:

"Bağlar ilçesinde başka bir daire bulup bir yıllık kirasını karşılayacak şekilde bu konuda desteğimizi sunduk. Anne ve kızı sahipsiz, hiçbir geliri olmayan bir aile. Sokak ortasında bekliyorlardı. Eşyaları için de şube gönüllülerimiz ile araç kiraladık. Yeni kiraladığımız eve eşyaları taşıdık. Bir yıllık kirayı da şubemiz olarak karşılayacağız. Yeni kiraladığımız eve taşındıktan sonra aile gayet mutlu."

İmir, ailenin hiçbir geliri olmadığını ve hayırseverler tarafından yapılacak desteklerin kendileri aracılığıyla ulaştırılabileceğini anlattı.

Anne Rabia Duman da Kürtçe yaptığı açıklamada, Türk Kızılay'ına teşekkür ederek, "Bize yardımcı oldu. Allah hayırlarını kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da Türk Kızılay, kirasını ödeyemeyen anne ve engelli kızına sahip çıktı

Diyarbakır'da Türk Kızılay, kirasını ödeyemeyen anne ve engelli kızına sahip çıktı

Diyarbakır'da Türk Kızılay, kirasını ödeyemeyen anne ve engelli kızına sahip çıktı

Diyarbakır'da Türk Kızılay, kirasını ödeyemeyen anne ve engelli kızına sahip çıktı

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AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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