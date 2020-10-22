Diyarbakır'da Turizm Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'yı kapsayan Mezopotamya Kültür Rotası Projesi'ne yönelik Turizm Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'yı kapsayan Mezopotamya Kültür Rotası Projesi'ne yönelik Turizm Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Diyarbakır'da bir otelde Vali Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Turizm Değerlendirme Toplantısında açıklanan Mezopotamya Kültür Rotası Projesi ile ilgili yapılacak Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı'nın hazırlıkları ve kapsamı ele alındı.

Toplantıda konuşan Karaloğlu, 7 Kasım'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'dan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımlarıyla çalıştay yapılacağını söyledi.

"Diyarbakır'dan çok güçlü bir mesaj vermek istiyoruz"

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de şu anda çok güzel bir huzur ortamının olduğunu dile getiren Karaloğlu, huzur ortamını iyi anlatabilmek için çalıştayın yapılacağı gün verilecek fotoğrafın yalnızca Diyarbakır için değil, Türkiye ve dünya için de çok önemli olduğunu kaydetti.

Mezopotamya'nın altın üçgeni olarak gösterilen Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'da konuyla ilgili çalışmaların, kurulan tertip komitelerince yürütülmeye devam ettiğini vurgulayan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Çalıştayda 3 ilin turizm geleceği konuşulacak. Çalışmaların titizlikle devam etmesine, şehrin tanıtımına yönelik girişimlere ağırlık verilecek. Güçlü değerler var. Belki Mor Gabriel başka bir ülkede olsa, Zerzevan başka bir ülkede olsa 10 ile 20 milyon insan oraya gelir. Turizmde yeni trendin Mezopotamya olması için heybeler dolu, hedefler yüksek, öneriler açık."

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral da yürütülen çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirildi.

Maral, çalıştayla ilgili tertip komiteleri oluşturularak katılımcı listelerinin hazırlandığını, toplantı yerinin pandemi koşulları da göz önüne alınarak belirlendiğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz