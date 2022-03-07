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Diyarbakır'da trenin çarptığı genç öğretmen ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken trenin çarptığı öğretmen ağır yaralandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken trenin çarptığı öğretmen ağır yaralandı.

Olay, Bismil ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, marketten alışveriş yaptıktan sonra yaya olarak evine dönerken trenin geldiğini fark edemeyen 26 yaşındaki sınıf öğretmeni Kader Kanat'a yolun karşı tarafına geçerken tren çarptı. Trenin çarpmasıyla savrulan Kanat ağır yaralandı. 112 Acil Servisi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kanat, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TOKİ İlköğretim Okulu'nda öğretmenlik yaptığı ve Manisalı olduğu öğrenilen Kader öğretmen, beyin kanaması şüphesiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Hasan Gündüz/İHA)

Diyarbakır'da trenin çarptığı genç öğretmen ağır yaralandı

Diyarbakır'da trenin çarptığı genç öğretmen ağır yaralandı

Diyarbakır'da trenin çarptığı genç öğretmen ağır yaralandı

Diyarbakır'da trenin çarptığı genç öğretmen ağır yaralandı

Diyarbakır'da trenin çarptığı genç öğretmen ağır yaralandı

Diyarbakır'da trenin çarptığı genç öğretmen ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Diyarbakır, alışveriş, Esentepe, Tren, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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