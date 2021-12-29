Diyarbakır'da trafo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

SUR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da trafodan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sur ilçesine bağlı Doğuçanakçı ve Tezgeçer mahallelerinde farklı günlerde gerçekleşen trafodan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Olayda kullanılan araç ve şüphelileri tespit eden ekiplerce, Bismil ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı, çalınan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / Ahmet Kaplan - Son Dakika Haberleri

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