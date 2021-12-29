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Diyarbakır'da trafo hırsızları tutuklandı

Diyarbakır'da trafo hırsızları tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da yaşanan trafo hırsızlığı şüphelileri V.O., Ö.Y. ve B.L İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu Bismil ilçesinde yakalanarak adli mercilerce tutuklandı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da yaşanan trafo hırsızlığı şüphelileri V.O., Ö.Y. ve B.L İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu Bismil ilçesinde yakalanarak adli mercilerce tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılana açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve Sur İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı Doğuçanakçı ve Tezgeçer Mahallelerinde farklı günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından trafodan hırsızlık olayı meydana geldiğini belirtti. Açıklamada, "Faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, olayda kullanıldığı değerlendirilen beyaz renkli şüpheli bir araç tespit edildiği ve hırsızlık olaylarını V.O., Ö.Y. ve B.L. isimli şahısların birlikte gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. Müteakiben şüpheliler Bismil ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Olay ile ilgili olarak, ele geçen malzemelere el konulmuş, 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmışlardır" denildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da trafo hırsızları tutuklandı

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