Diyarbakır'da trafik magandası can aldı... O anlar kamerada

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Esmer Teke isimli kadına çarparak ölümüne neden oldu. Araç sürücüsü farklı bir otomobile binip olay yerinden kaçarken, yaşanan olay kameraya an be an yansıdı.

Olay, Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı yeni stadyum yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 YT 2849 plakalı hafif ticari araç bir başka araçla hız yarışı yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan Esmer Teke isimli kadına çarptı. Araç sürücüsü Teke'ye çarptıktan sonra 50 metre ileride durarak hız yarışı yaptığı otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Trafik magandasının çarpması sonucunda orta refüjün üzerine düşerek ağır yaralanan Teke, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaşanan kaza anı kameraya an be an yansıdı.

Kazadan sonra olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA