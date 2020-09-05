Diyarbakır'da trafik kazası: 9 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da trafik kazası: 9 yaralı

Diyarbakır-Hani karayolunda meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 9 yaralı
05.09.2020 22:22 | Son Güncelleme: 05.09.2020 22:26

Diyarbakır-Hani karayolunda meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Olay, Hani ilçe karayolunda Sarıcak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 RYK 71 plakalı ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Murat Başal/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Faik Öztrak Mansur Yavaş Sultan Alparslan
Magazin Alişan Hadise Şevket Çoruh Acun Ilıcalı
Spor Jose Sosa Erol Bulut Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza Ankara Sakarya Otomobil
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da trafik kazası: 9 yaralı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 22:26:34. #1.14#
title