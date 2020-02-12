Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı

12.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:54

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, otomobil ile transitin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden gelen Eşref Alan'ın kullandığı 21 BV 287 otomobil, Diyarbakır-Batman karayolu Üçtepe köyü mevkisinde yola çıkan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 34 VE 7364 plakalı transite yandan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA