Diyarbakır'da trafik kazası: 4 yaralı
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Doğan Koyun idaresindeki 21 BN 860 plakalı kamyonet, Diyarbakır-Mardin kara yolunun Çarıklı mevkisinde, Veysi Kuray yönetimindeki 21 M 0337 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Kazada, minibüste ve kamyonette bulunan 4 kişi yaralandı.
Kamyonette sıkışan 2 yaralı itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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