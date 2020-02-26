Diyarbakır'da trafik kazası: 3 yaralı

26.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:28

Diyarbakır'da otomobilin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.



Kaza, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bağlı Çarıklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan Şırnak'ın Cizre ilçesine doğru seyir halinde olan ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 73 AAF 521 plakalı otomobil, Çarıklı Mahallesi ile Fabrika Mahallesinin kesiştiği noktaya geldiği sırada önünde seyir halinde bulunan ve içerisinde yolcu bulunmayan 21 AAT 179 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin hava yastığı patlarken, araç içerisinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmanın ardından kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA