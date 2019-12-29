Diyarbakır'da trafik kazası: 2'si çocuk 4 yaralı

29.12.2019 23:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 23:45

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EY 3367 plakalı otomobil seyir halinde iken 34 ZR 0771 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayda 34 ZR 0771 plakalı araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlatırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA