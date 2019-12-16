Diyarbakır'da trafik kazası
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Alınan bilgiye göre, Silvan'dan Diyarbakır'a gelen Bekir Toprak'ın idaresindeki 40 EK 501 plakalı biçerdöver taşıyan tır, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü önünde sürücüsünün direksiyonu kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı.
Kaza nedeniyle trafiğe tek yönlü kapatılan yol, aracın çekilmesiyle normale döndü.
Sürücü Toprak, kazayı yara almadan atlattı.