Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı
28.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:33

Diyarbakır'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 06 SS 595 plakası otomobil kavşağa girdiği sırada 34 NA 6843 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile 34 NA 6843 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada 34 NA 6843 plakalı otomobilde bulunan sürücü yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu Haber
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor Haber
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Gülnur'u pompalı tüfekle öldüren sevgilisi, cinayeti neden işlediğini anlattı
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in babası, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında konuşan Bahçeli: Bu ada alacakaranlık bir devrin simgesidir
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüsten 34 kişi hayatını kaybetti, 1035 yeni vaka tespit edildi
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ı alacağı konuşulan Acun Ilıcalı: Önümüzdeki hafta görüşeceğiz, anlaşmaya yakınız
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı
Türbede düşen telefonunu almak isterken bacağına demir saplandı
Türbede düşen telefonunu almak isterken bacağına demir saplandı
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Son Dakika: Salgında ölüm oranları açıklandı! Türkiye dünya devlerine taş çıkarttı
Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi
Motosiklet çalan hırsız serbest kaldı, cezayı hiç beklemediği yerden yedi
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 376 liradan işlem görüyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı
Dünya ABD'deki polis vahşetini konuşurken Türkiye'de çekilen görüntü yürekleri ısıttı
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Aydın'da erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle öldürülen genç kızın babasının sözleri yürek dağladı
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Taksici, doğum yapan kadını 'Arabam pislenir' diye aracından indirdi
Taksici, doğum yapan kadını "Arabam pislenir" diye aracından indirdi
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Naci Bostancı Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Serdar Ortaç Orhan Gencebay
Spor Arda Turan Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Haziran Beşiktaş Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 17:33:56. #1.14#
title