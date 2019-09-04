Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

04.09.2019 18:07
Diyarbakır'da trafik kazası: 1 yaralı

Diyarbakır'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Olay, Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 EC 746 plakalı otomobil, karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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