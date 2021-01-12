Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
12.01.2021 21:09 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:12
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, Dicle yolu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde çarpıştı.
Kazada, Necmettin Akdemir (55) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar