Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, Dicle yolu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde çarpıştı.

Kazada, Necmettin Akdemir (55) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar