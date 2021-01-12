Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
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Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

12.01.2021 21:09 | Son Güncelleme: 12.01.2021 21:12
Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, Dicle yolu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde çarpıştı.

Kazada, Necmettin Akdemir (55) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar

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