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İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Siverek-Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (İHA) - İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA - Siverek- Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza Siverek-Diyarbakır karayolunun 40'inci kilometresinde Altaş kırsal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Siverek istikametinde Diyarbakır istikametine doğru seyir halinde bulunan sürücüsü öğrenilemeyen 34 HY 1200 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola girmeye çalışan ve sürücüsü öğrenilemeyen 27 PM 330 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada Bedir G. hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 4 kişide yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Siverek ve Diyarbakır'dan çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahaleleri ardından Diyarbakır'ın çeşitli hastanelerine kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Bedir G. Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası Siverek-Diyarbakır karayolu yaklaşık bir saat tek taraflı trafiğe kapanırken, araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile karayolu tekrardan trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar - Son Dakika Haberleri

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