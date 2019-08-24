Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

24.08.2019 19:20
Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.


Kaza, Kulp ilçesi Yayla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burhan Gündüz'ün kullandığı henüz plakası öğrenilmeyen kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Tahsin Gündüz hayatını kaybederken 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Kulp Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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