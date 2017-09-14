Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Semih Ek (25) yönetimindeki 21 TA 759 plakalı otomobil, Çınar Diyarbakır karayolunun 7. kilometresi Göksu Barajı mevkisinde bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü Ek ile kardeşi Enes Ek (17) yaralandı. Ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Enes Ek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.