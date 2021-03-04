Diyarbakır'da Toptancılar Sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Diyarbakır'da Toptancılar Sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

04.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:50
Diyarbakır'da Toptancılar Sitesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'da Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Diyarbakır'da Toptancılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Bağlar ilçesindeki Toptancılar Sitesi'nde 3 katlı bir iş yerinin depo olarak kullanılan çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Ekiplerin, soğutma çalışması sürüyor.

İş yerinde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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