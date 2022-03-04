Diyarbakır'da toplu ulaşım ihalesinde 25 hat için teklif verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 40 kırsal hatta toplu ulaşım hizmetinin sağlanabilmesi amacıyla yaptığı ihalede 25 hatta teklif verildi.

Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığınca yapılan çalışmayla Bağlar, Kayapınar, Sur, Yenişehir, Çınar, Dicle, Bismil, Eğil, Ergani, Hani ve Çüngüş ilçelerine bağlı kırsal mahallelerine toplu taşıma hizmeti verilmesi için ihale düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan başkanlığında Ali Emiri Kültür Merkezinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü 40 kırsal hat için çıkılan ihalede 25 hatta teklif verildi.

En yüksek teklifi veren istekliler, yasal prosedürleri tamamlayarak en geç bir ay içerisinde ulaşım hizmeti vermesi gerekecek. - DİYARBAKIR