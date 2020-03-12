Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor
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Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel

Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyorDİYARBAKIR'da belediyeye ait ve özel toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar virüse karşı uluslararası kalite belgeli, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte edilmeye başlandı.

12.03.2020 00:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:29
Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

DİYARBAKIR'da belediyeye ait ve özel toplu taşıma araçları ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar virüse karşı uluslararası kalite belgeli, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlarla dezenfekte edilmeye başlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, salgın hastalık riskine karşı belediye ait ve özel tüm toplu taşıma araçlarının dezenfekte işlemine başladı. Temizlik ekipleri her gece günlük seferini tamamlayan toplu taşıma araçlarını püskürtme cihazıyla dezenfekte ediliyor. Bunun yanı sıra havalimanı, camiler, kamu kurumları, otogarlar ve alışveriş merkezi gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlar da dezenfekte edilmeye başlandı. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşler Daire Başkanı Mustafa Korkutan, Daha önce başladığımız dezenfekte işlemlerini bugün itibari ile hız kazandırarak ilimizde bulunan havaalanı, camiler, kütüphaneler, toplu taşıma araçlarının tümü, minibüsler, taksiler, kamu kurumları, taziye evleri, otogar, ilçe otogarları, alışveriş merkezleri, yeşil alanların olduğu parklar, çocuk oyun alanlarının tümünde salgın hastalıklara karşı dezenfekte işlemini başlattık. Yapılan dezenfekte işlemlerine 250 personel katılıyor. Bu işlem 17 ilçede her gün rutin olarak yapılacak dedi.

'1700 OKULDA YARIN BAŞLAYACAK'

Okul servisleri ve okullar ile ilgili olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordinasyon halinde olduklarını belirten Korkutan, İlimizde bulunan bin 700 okulun ilaçlanmasına ilişkin de yarın itibariyle kentte bulunan bütün okullarda dezenfekte işlemleri eş zamanlı başlayacaktır. 20 gün boyunca sıklıkla bu işlemler devam edecektir diye konuştu.

Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

Kaynak: DHA

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Diyarbakır'da toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

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