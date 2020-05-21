Diyarbakır'da toplu taşıma araçları denetleniyor
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Diyarbakır'da toplu taşıma araçları denetleniyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısını, yolcuların maske takıp takmadıklarını ve sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol etti.

Diyarbakır'da toplu taşıma araçları denetleniyor
21.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 21.05.2020 16:25

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni tip korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısını, yolcuların maske takıp takmadıklarını ve sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısını, yolcuların maske takıp takmadıklarını ve sosyal mesafeye uyup uymadıklarını kontrol etti. Trafik ekipleri, araç sürücülerine İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin genelgesi hakkında bilgi vererek genelgeye uymalarını istedi. Toplu ulaşımı kullanan yolcular da konu hakkında bilgilendirildi.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin toplu taşıma araçlarına yönelik denetimleri korona virüsle mücadele süreci tamamlanana kadar sürecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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