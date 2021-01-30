Diyarbakır'da TOMA'ların da müdahale ettiği boya deposundaki yangın korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyarbakır'da TOMA'ların da müdahale ettiği boya deposundaki yangın korkuttu

30.01.2021 03:04 | Son Güncelleme: 30.01.2021 03:08
Diyarbakır'da TOMA'ların da müdahale ettiği boya deposundaki yangın korkuttu

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, Galericileri Sitesi içerisinde bulunan boya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarıyla (TOMA) kontrol altına alındı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, Galericileri Sitesi içerisinde bulunan boya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarıyla (TOMA) kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Bağlar ilçesinde bulunan Galericiler Sitesi içerisindeki boya deposunda meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle depodan yükselen duman gökyüzünü kaplarken, ihbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçerisindeki boya maddesi nedeniyle büyümeye devam eden yangın için, emniyetten de TOMA desteği istendi. Yangın, TOMA'ların da müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle depoda büyük çapta hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Diyarbakır'da TOMA'ların da müdahale ettiği boya deposundaki yangın korkuttu
Diyarbakır'da TOMA'ların da müdahale ettiği boya deposundaki yangın korkuttu
Diyarbakır'da TOMA'ların da müdahale ettiği boya deposundaki yangın korkuttu
Diyarbakır'da TOMA'ların da müdahale ettiği boya deposundaki yangın korkuttu
Diyarbakır'da TOMA'ların da müdahale ettiği boya deposundaki yangın korkuttu
Diyarbakır'da TOMA'ların da müdahale ettiği boya deposundaki yangın korkuttu
Diyarbakır'da TOMA'ların da müdahale ettiği boya deposundaki yangın korkuttu
Diyarbakır'da TOMA'ların da müdahale ettiği boya deposundaki yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Cemal Hünal Feyza Aktan Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Arda Turan Ünal Karaman Sergen Yalçın Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler İstifa Antalya Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da TOMA'ların da müdahale ettiği boya deposundaki yangın korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 03:09:33. #1.14#
title