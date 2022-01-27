Diyarbakır'da tiyatro kursları kayıtları başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ücretsiz uygulamalı tiyatro kursları kayıtları başladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği kurs ve etkinliklerle her yaştan Diyarbakırlıyı kültür ve sanat aktiviteleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyenler çocuk ve yetişkinler için tiyatro kursları açacak.

Kurslarda yetişkinler profesyonellik yolunda ilerlerken, çocuklar da tiyatro sahnesine ilk adımlarını atmanın heyecanını yaşayacak.

Uygulamalı tiyatro dersleri için 18 yaş ve üstü, drama eğitimleri için 9-12 yaş aralığındaki kursiyerler kabul edilecek.

Öğrenciler kurslarda, temel oyunculuk, sahne tasarımı, metin inceleme, sahne bilgisi, dekor, kostüm, aksesuar, kukla ve temel makyaj konularında eğitim alacak.

Kurs kayıtları 31 Ocak'a kadar sürecek.